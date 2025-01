Luiz Henrique foi campeão brasileiro e da Libertadores pelo Botafogo em 2024 - Vitor Silva / Botafogo

Luiz Henrique foi campeão brasileiro e da Libertadores pelo Botafogo em 2024Vitor Silva / Botafogo

Publicado 17/01/2025 19:14

Rio - Vai se aproximando do fim a novela sobre o futuro de Luiz Henrique. O Zenit, da Rússia, apresentou proposta no valor de 35 milhões de euros (cerca de R$ 220 milhões na cotação atual) pelo astro do Botafogo , que aceitou a oferta. O desfecho deve acontecer nos próximos dias.

No páreo pelo atacante da seleção brasileira também estão Fiorentina, da Itália, e clubes da Inglaterra ainda não revelados. Ainda assim, o Zenit, no momento, desponta como provável destino do jogador. As informações são do "GE". Os russos chegaram a tentar incluir Wendel e Artur na negociação, mas a quantia apresentada na primeira proposta foi considerada baixa.

Após o sucesso em 2024 com os títulos da Libertadores e do Brasileirão, Luiz Henrique comunicou ao empresário John Textor seu desejo de voltar ao futebol europeu - antes de chegar ao Botafogo, ele defendia o Betis, da Espanha.

O Lyon, também gerido por Textor, apareceu inicialmente para receber o jogador, mas as tratativas não tiveram sucesso. Luiz Henrique sequer se reapresentou com o restante do elenco no CT Lonier já aguardando uma oferta do Velho Continente para 2025. A venda já era tratada como certa pelo Botafogo desde o fim da temporada passada.

Em paralelo à negociação do atacante, Botafogo e Zenit seguem conversando pela possibilidade de chegada ao Rio de Janeiro do volante Wendel . A diretoria alvinegra já formalizou proposta e conta com a vontade do jogador.