Artur, do Zenit, se destacou por Palmeiras e Red Bull BragantinoReprodução

Publicado 17/01/2025 21:30

Rio - Depois de muitas saídas confirmadas ao fim da última temporada, o Botafogo vai se movimentando no mercado para reestruturar seu elenco e abriu negociações pela contratação do atacante Artur, do Zenit, da Rússia. O jogador teve passagem de destaque no futebol brasileiro por Palmeiras e Red Bull Bragantino.

Artur é um dos nomes que estão no radar da SAF para 2025, ano em que John Textor planeja fazer muitas compras e aumentar o nível do elenco. O jogador de 26 anos é canhoto e atua preferencialmente pelo lado direito do gramado, setor ocupado por Luiz Henrique, que tem negociações com o próprio Zenit

A negociação corre em paralelo, assim como a pelo volante Wendel, também do clube russo. Artur foi contratado em janeiro de 2024 por 15 milhões de euros (R$ 80 milhões na época e R$ 94 na cotação atual) e assinou até junho de 2027. As informações são do "Canal do TF".

O jogador tem quatro gols e cinco assistências em 19 jogos (sendo oito como titular) pelo Zenit na atual temporada.