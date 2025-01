Botafogo entrou na plataforma de conteúdos Fifa Collect - Divulgação

Botafogo entrou na plataforma de conteúdos Fifa CollectDivulgação

Publicado 17/01/2025 16:11

Rio - Vivendo a expetativa do Mundial de Clubes em junho, o Botafogo anunciou uma parceria com a Fifa pela entrada no "Fifa Collect", uma plataforma especial da entidade voltada à transmitir experiências únicas ao torcedor com materiais únicos que valorizam o clube e buscam expansão da marca.

Através da plataforma Fifa Collect, o Clube se conecta de maneira mais próxima e emocionante com sua torcida, com as diretrizes baseadas em três pilares:

Experiências Únicas: oportunidades de vivenciar momentos exclusivos, criados especialmente para aproximar torcedor e jogadores.

Conteúdo Exclusivo: acesso a materiais e histórias do Botafogo que vão além do campo, com imagens inéditas e relatos detalhados diretamente do coração do clube, acessíveis apenas aos colecionadores do Fifa Collect.

Seus Próprios Pedacinhos da História: oportunidade de colecionar momentos históricos, imagens exclusivas de jogadores e outros itens digitais que capturam a essência do Botafogo, permitindo que cada torcedor tenha um pedaço do Clube em seu próprio universo digital.

A página no site da entidade será lançada em breve. Além de Botafogo e Fluminense, também estão no Fifa Collect o Genoa, da Itália, o Benfica, de Portugal, o Al-Ain, dos Emirados Árabes, e os mexicanos León, Monterrey e Pachuca.