Comemoração dos jogadores do Botafogo na partida contra a Portuguesa-RJ - Arthur Barreto/Botafogo

Publicado 17/01/2025 07:30 | Atualizado 17/01/2025 07:45

Rio - O Botafogo é o único grande que venceu no Campeonato Carioca após duas rodadas. Após perder para o estreante Maricá na estreia, o Alvinegro venceu a Portuguesa e reagiu na competição. Já o Vasco empatou as duas partidas disputadas, enquanto Flamengo e Fluminense somaram apenas um ponto cada.

O Vasco estreou com empate por 1 a 1 diante do Nova Iguaçu. O Cruz-Maltino saiu na frente do placar, mas cedeu a igualdade. Já na segunda rodada, teve a chance de vencer o Bangu na reta final, mas Jair perdeu pênalti e o placar permaneceu empatado sem gols.

O Flamengo, por sua vez, estreou com derrota diante do Boavista, por 2 a 1. Na segunda partida, o Rubro-Negro chegou a sair na frente do placar contra o Madureira com gol de Thiaguinho, mas sofreu o empate em cobrança de pênalti de Marcelo, já nos minutos finais.

Por fim, o Fluminense estreou com empate sem gols diante do Sampaio Corrêa e foi derrotado pelo Volta Redonda por 1 a 0, pela segunda rodada. O Tricolor é o único dos quatro grande que não marcou gols em duas rodadas disputadas e correu risco de segurar a lanterna.

Após duas rodadas disputadas, o Botafogo ocupa o quarto lugar, com três pontos. O Vasco aparece em oitavo, com dois, seguido do Flamengo, em nono, com um. O Fluminense, por sua vez, é o 11º colocado, na penúltima posição, também com um ponto.