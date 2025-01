Luiz Henrique se tornou ídolo do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 16/01/2025 15:03

Rio - O destino de Luiz Henrique em 2025 pode ser a Rússia. De acordo com o jornalista André Hernan, o Zenit negocia a contratação do atacante junto ao Botafogo e está disposto a desembolsar 25 milhões de euros (cerca de R$ 155 milhões).

Desde o fim da última temporada, Luiz Henrique vem sendo cobiçado por clubes europeus. Além do Zenit, um time da Itália e outro da Inglaterra também querem o jogador.

Luiz Henrique já decidiu que voltará à Europa e sequer se reapresentou ao Botafogo para pré-temporada. O staff do jogador e o Botafogo trabalham para definir qual será o melhor destino.

No começo de 2024, o Botafogo desembolsou 20 milhões de euros (algo em torno de R$ 100 milhões) pela contratação de Luiz Henrique junto ao Real Betis. A passagem do atacante pelo Alvinegro foi um sucesso, com direito aos títulos da Libertadores e do Brasileiro sendo o principal jogador do time, além de convocações para a seleção brasileira.