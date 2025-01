Léo Linck em treino do Athletico-PR - José Tramontin/Athletico

Rio - Léo Linck chegou ao Rio de Janeiro na noite desta quinta-feira (16) para se apresentar ao Botafogo . Em conversa com a imprensa ainda no aeroporto do Galeão, ele fez elogios a John e o classificou como o melhor goleiro do Brasil na temporada 2024. O arqueiro, que estava no Athletico-PR, também citou Jefferson, um dos ídolos do clube carioca, na conversa.

"O John, na temporada passada, foi o melhor goleiro do Brasil. Para mim, é uma honra, tanto estar no Botafogo, que já teve um goleiro como o Jefferson. Pesou muito também na minha cabeça e no coração. A disputa com o John vai ser a melhor possível, vai ser um cara que com certeza vai me ajudar a crescer muito", disse ao BTB Sports.

Léo Linck fez sua estreia como profissional em 2022, continuou atuando em 2023, e se tornou titular neste ano com a ida de Bento para o futebol saudita. No fim do ano, ele perdeu espaço para Mycael.

"É um prazer poder estar falando agora como jogador Botafogo. Muito feliz, saindo da minha casa, tive momentos muito felizes lá, sou muito grato, sou muito grato também ao Botafogo pela oportunidade. Como você falou, hoje é o clube campeão da Libertadores, campeão do Brasileirão. É uma oportunidade imensa, tanto na minha vida quanto na minha carreira. Estou muito feliz em fazer parte disso".

O Botafogo procurava um goleiro para fazer parte do elenco após a saída de Gatito Fernández. Ele ficou livre no mercado ao fim da última temporada e assinou contrato com o Cerro Porteño, do Paraguai.