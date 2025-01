David Ricardo, alvo do Botafogo, comemorando gol pelo Ceará - Gabriel Silva / Ceará SC

Publicado 16/01/2025 12:49

Rio - O Botafogo avançou pela contratação do zagueiro David Ricardo, de 22 anos, um dos destaques do Ceará na última temporada. A diretoria da SAF do Glorioso, após contraproposta do Vozão, deu sinal positivo para as partes ajustarem os últimos detalhes como a forma de pagamento.

De acordo com o jornal "O POVO", o contrato com o defensor seria de quatro temporadas. Para fechar com o jogador, o Botafogo venceu concorrência de um clube da Major League Soccer (MLS), dos Estados Unidos.

Em um primeiro contato, o Glorioso acenou com oferta de 1,2 milhão de dólares (cerca de R$ 7,2 milhões na cotação atual), que foi recusada. A expectativa é que a transação seja fechada na casa dos R$ 12 milhões.

David Ricardo chegaria ao Botafogo para o lado esquerdo da zaga, posição que teve o argentino Alexander Barboza como titular absoluto.