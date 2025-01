João Paulo Magalhães, à direita, na cerimônia de posse do Botafogo - Arthur Barreto/ BFR

Publicado 17/01/2025 00:30

Rio - Na noite desta quinta-feira (16), João Paulo Magalhães tomou posse como presidente do Botafogo em cerimônia realizada na sede de General Severiano, Zona Sul do Rio. Ele venceu a eleição, que aconteceu em dezembro do ano passado , e estará à frente do clube pelo próximo quadriênio (2025 a 2028). André Silva também foi empossado como vice-presidente.

A cerimônia contou com a presença de ídolos do Botafogo, como Donizete Pantera e Wilson Gottardo. O CEO da SAF, Thairo Arruda, e o ex-presidente do clube Carlos Augusto Montenegro também estiveram em General Severiano.

Na solenidade, houve uma homenagem ao título do Campeonato Brasileiro de 1995, que completa 30 anos em dezembro. Donizete e Gotardo, como jogadores, e Montenegro, como presidente, foram campeões naquele ano.

A posse ainda contou com a homologação dos vice-presidentes. Abaixo, veja como ficou o novo Conselho Diretor do Alvinegro:

Presidente: João Paulo Magalhães

Vice-Presidente: André Silva

Vice-Presidente de Esportes Gerais: Daniel Junior

Vice-Presidente Financeiro: Fernando Damasceno.

Vice-Presidente Jurídico: Felipe Kertesz Renault.

Vice-Presidente de Remo: João Gualberto.

Vice-Presidente Social: Thiago Sallibi.

Vice-Presidente de Futebol Master: Antonio Carlos Mantuano.

O novo mandatário nomeou quatro embaixadores para representar o Glorioso pelo Brasil: Durcesio Mello, antecessor de João Paulo no cargo; Jairzinho; Paulo Cézar Caju; e Túlio Maravilha. Apenas este último não compareceu.