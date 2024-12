João Paulo Magalhães, novo presidente do Botafogo - Arthur Barreto/ BFR

João Paulo Magalhães, novo presidente do BotafogoArthur Barreto/ BFR

Publicado 19/12/2024 20:27

Rio - Com 573 votos, João Paulo Magalhães, da chapa "Os Escolhidos", foi eleito presidente do Botafogo para o próximo quadriênio (2025 a 2028). André Silva é seu vice. A votação aconteceu nesta quinta-feira (19), entre 9h e 20h, de forma híbrida – virtual e presencial, na sede de General Severiano, na Zona Sul do Rio.

João Paulo conta com o apoio do atual presidente do Alvinegro, Durcesio Mello. Ele superou Vinicius Assumpção, atual VP geral do clube, que recebeu 399 votos. A eleição ainda contou com cinco brancos e dez nulos.

"É uma grande honra ser escolhido presidente do Botafogo. Uma responsabilidade imensa. Quero dizer à toda a torcida do Botafogo que tudo que eu puder fazer para apoiar o Textor e a SAF, farei. Sou um soldado do Botafogo e vou proteger o futebol sempre", disse João Paulo, em seu discurso.

Comemoração de João Paulo Magalhães e apoiadores após a eleição no Botafogo Arthur Barreto/ BFR

Hoje, o grande responsável pelo futebol do Botafogo é John Textor, acionista majoritário da SAF. Esta, inclusive, foi a primeira eleição no clube desde que o empresário americano adquiriu 90% das ações da Sociedade Anônima do Futebol do Glorioso.

Filho do ex-banqueiro José Luiz Magalhães Lins, o novo presidente do Botafogo tem 52 anos e é empresário. Em 2004, sua família adquiriu o Boavista, e ele esteve à frente da administração do clube.