Hugo comemora gol pelo Botafogo no Nilton Santos - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 19/12/2024 19:13 | Atualizado 19/12/2024 19:16

Rio - O lateral-esquerdo Hugo, do Botafogo, entrou na mira do Vitória para 2025. De acordo com o "ge", o clube baiano já abriu negociações com o Glorioso pelo jogador de 23 anos, que é um desejo do técnico Thiago Carpini.

Hugo tem contrato com o Botafogo até o fim de 2026. No ano passado, ele foi titular em boa parte da temporada, mas perdeu espaço em 2024 no time que conquistou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro.

Se acertar com o Vitória, Hugo chegará para disputar vaga com Lucas Esteves, um dos destaques do Leão em 2024. No ano que vem, o time nordestino disputará cinco competições: Sul-Americana, Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Brasileirão.



Além de Hugo, o Vitória tem interesse em outro jogador do Botafogo: Lucas Halter. O presidente do Leão confirmou que o zagueiro é um dos alvos para o ano que vem.