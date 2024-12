Mateo Ponte é visto com grande perspectiva de futuro no Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 19/12/2024 13:57 | Atualizado 19/12/2024 13:58

Rio - Lateral-direito do Botafogo , Mateo Ponte recordou sua expulsão no jogo de volta da semifinal da Libertadores contra o Peñarol. Em entrevista à rádio uruguaia 'Sport 890', ele explicou que queria colocar "um pouco de garra" na partida.

"Do banco, senti não tivemos aquela vontade de colocar um pouco de garra e o Peñarol se fez sentir muito. Queria entrar e colocar um pouco de garra, para fazer com que os meus companheiros sentissem que não precisávamos jogar tanto futebol. Entrei bem, roubando algumas bolas, e na hora que chutei o Lucas (Hernández) pela primeira vez, acho que já foi para expulsão. Quando dei o outro chute nem percebi, porque fui para evitar que ele cruzasse, fui cortar e acabei acertando o jogador do Peñarol e recebi o segundo amarelo. Foi algo de momento", explicou Ponte.

Ao deixar o campo, o jogador disse não ter pensado que iria ficar de fora da final. No entanto, em uma conversa com Artur Jorge após pedir desculpas pelo cartão vermelho no vestiário, sua ficha caiu quando o treinador português contou que estava triste por ele perder a decisão contra o Atlético-MG.

Ano mágico

O jovem, de 21 anos, também celebrou o 2024 histórico que o Botafogo teve. Afinal, o Glorioso conquistou em um curto espaço de tempo a Libertadores e o Brasileirão.

"Felizmente, neste ano tudo o que queríamos aconteceu, alcançando os objetivos que tínhamos traçado. Foi um ano inesquecível e difícil de superar, o sarrafo estava alto e será difícil encarar no próximo ano, mas há muitas expectativas porque você está jogando pelo campeão da América e pelo campeão do Brasil", finalizou.