Torcedor do Botafogo foi flagrado fazendo gestos racistas no Estádio Nilton SantosReprodução

Publicado 19/12/2024 08:40 | Atualizado 19/12/2024 08:44

Rio - O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro denunciou dois torcedores do Botafogo pelo crime de racismo. O caso ocorreu em agosto, no Nilton Santos, quando a dupla foi flagrada fazendo gestos racistas em direção à torcida do Palmeiras no duelo entre as equipes