Momento em que torcedor com a camisa do Botafogo faz gestos racistasReprodução/Instagram @tossiro

Publicado 15/08/2024 01:17 | Atualizado 15/08/2024 01:18

Rio - Um torcedor do Botafogo fez gestos racistas em direção à torcida do Palmeiras após a partida entre as duas equipes, nesta quarta-feira (14) , no Estádio Nilton Santos. O jornalista Tossiro Neto flagrou o momento. O clube carioca busca identificar o homem em questão e . Veja no vídeo abaixo:

Pausa na comemoração da vitória para uma cena lamentável e que não pode passar despercebido.



Não representa a camisa que veste. Divulgando para que as medidas sejam tomadas.



Repugnante.



| @tossiro

"O Botafogo está buscando identificar o torcedor que cometeu atos racistas durante a partida de hoje, no Nilton Santos, e vai acionar as autoridades competentes para as providências legais. Racismo é crime. O Clube reitera o seu compromisso no combate a todas as formas de preconceito", disse o clube carioca em nota.



— Botafogo F.R. (@Botafogo) August 15, 2024

