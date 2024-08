Luiz Henrique e Igor Jesus fizeram os gols da vitória do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 14/08/2024 23:23

Rio - O Botafogo venceu o Palmeiras por 2 a 1 no Estádio Nilton Santos, nesta quarta-feira (14), pela partida de ida das oitavas de final da Libertadores. Luiz Henrique e Igor Jesus anotaram os gols do Glorioso. Maurício marcou pelo lado do Alviverde. Com o resultado, a equipe de Artur Jorge joga por um empate na volta para avançar às quartas da competição.

Os dois times voltarão a se enfrentar na próxima quarta-feira (21), às 21h30, no Allianz Parque, em São Paulo. Antes, o Glorioso foca no Brasileirão. O Botafogo medirá forças contra o Flamengo no domingo, a partir das 18h30, no Estádio Nilton Santos. A partida é válida pela 23ª rodada do campeonato.

O jogo

A etapa inicial foi animada no Estádio Nilton Santos. Os dois times começaram errando, mas o jogo acalmou passados os primeiros cinco minutos, e o Botafogo assumiu o controle. Nesse cenário, o Glorioso criou uma grande chance logo aos sete minutos. Luiz Henrique foi lançado pelo lado direito, invadiu a área, passou por dois marcadores, mas finalizou para fora.

A chance desperdiçada não mexeu nos ânimos do Botafogo, que seguiu melhor e abriu o placar aos 22 minutos. Numa jogada de transição rápida, Igor Jesus recebeu boa bola pela direita e levantou na medida para Luiz Henrique. O Pantera passou pelas costas da defesa alviverde e cabeceou para balançar as redes.

Após o gol, o Botafogo seguia com controle da partida, mas bastou um vacilo para o Palmeiras deixar tudo igual no marcador. Aos 33, John tinha a posse da bola, mas demorou muito para tomar uma decisão e deu um chutão abafado por Rony. O time paulista recuperou a posse, e o próprio Rony tocou de cabeça para Maurício. O meio-campista finalizou cruzado, o goleiro chegou a tocar na bola, mas não evitou o empate.

A resposta alvinegra veio seis minutos depois. Marlon Freitas teve liberdade no meio e descolou ótimo lançamento pelo alto para Igor Jesus. O centroavante não tinha muito ângulo, mas finalizou cruzado e anotou o segundo do Bota na partida.

No retorno do intervalo, o jogo seguiu à feição do Botafogo. O Palmeiras seguia com dificuldade para criar, enquanto o Alvinegro administrava bem a partida e ainda tinha mais volume ofensivo.



O único momento de perigo do adversário veio em uma jogada de Estêvão, que cruzou rasteiro para dentro da área, mas a bola passou por todos. Fora isso, o Botafogo administrou bem e assegurou a vitória por 2 a 1.

Ficha técnica

Botafogo x Palmeiras



Data e hora: 14/8/2024, às 21h30

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Esteban Ostojich (URU)



Cartões amarelos: Igor Jesus, Cuiabano e Tiquinho Soares (BOT) / Vitor Reis, Raphael Veiga, Abel Ferreira e Estêvão (PAL)

Cartões vermelhos: -

Gols: Luiz Henrique (1-0) (22'/1ºT) / Maurício (1-1) (33'/1ºT) / Igor Jesus (2-1) (39'/1ºT)

BOTAFOGO (Técnico: Artur Jorge)

John; Mateo Ponte, Bastos, Alexander Barboza e Cuiabano (Marçal, 26'/2ºT); Gregore e Marlon Freitas (Allan, 33'/2ºT); Thiago Almada (Matheus Martins, 26'/2ºT), Savarino (Tiquinho Soares, 16'/2ºT), Luiz Henrique (Tchê Tchê, 33'/2ºT) e Igor Jesus.

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Vitor Reis, Gustavo Gómez e Murilo; Giay, Aníbal Moreno, Raphael Veiga (Fabinho, 26'/2ºT) e Vanderlan; Maurício (Estêvão, 12'/2ºT), Rony (Lázaro, Intervalo) e Flaco López (Felipe Anderson, 12'/2ºT).