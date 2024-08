Luiz Henrique e Igor Jesus brilharam na vitória do Botafogo sobre o Palmeiras - Vítor Silva/Botafogo

Luiz Henrique e Igor Jesus brilharam na vitória do Botafogo sobre o PalmeirasVítor Silva/Botafogo

Publicado 15/08/2024 00:13

Rio - Luiz Henrique elogiou a assistência do companheiro Igor Jesus na vitória do Botafogo sobre o Palmeiras por 2 a 1 , nesta quarta-feira (14), pela Libertadores. O lance em questão aconteceu aos 22 minutos do primeiro tempo. O centroavante percebeu a movimentação do Pantera nas costas da defesa alviverde e fez o cruzamento. Livre de marcação, o camisa 7 finalizou de cabeça para abrir o placar no Estádio Nilton Santos.

"Esse passe do Igor Jesus foi excelente ali, na medida, só para encostar e fazer o gol. Fico feliz com esse gol para ajudar a minha equipe. Agora é seguir em frente, lá em São Paulo tem mais", disse Luiz Henrique, à ESPN.

Agenda do Botafogo

As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (21), às 21h30, no Allianz Parque, em São Paulo. Um empate garante o Botafogo nas quartas de final da Libertadores.

Antes, o foco é o no Brasileirão. O Alvinegro volta a campo no domingo, às 18h30, para enfrentar o Flamengo no Estádio Nilton Santos. O clássico é válido pela 23ª rodada do campeonato.