Junior Santos é o artilheiro do Botafogo na temporada de 2024 - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 14/08/2024 14:20

Rio - Fora dos gramados até outubro, Júnior Santos, de 29 anos, continua atraindo interesse de outros clubes pela sua contratação. De acordo com informações do jornalista Marco Molla, especializado no mercado japonês, o Urawa Red Diamonds deseja a contratação do atacante.

O Botafogo teria pedido algo em torno de 6 milhões de euros (cerca de R$ 37 milhões) para liberar Júnior Santos. O valor é ligeiramente superior ao oferecido pelo Cruzeiro. Em maio, o Alvinegro rejeitou 5 milhões de euros (cerca de R$ 28 milhões na cotação da época) pelo artilheiro.

Júnior Santos teve seu contrato renovado pelo Botafogo recentemente. Ele tem vínculo até o fim de 2027. Na atual temporada, o atacante entrou em campo em 41 partidas e fez 18 gols pelo clube carioca.

O atacante teve passagens importantes por clubes japoneses de 2019 a 2023. Ele defendeu o Kashiwa Reysol, Yokohama F. Marinos e Sanfrecce Hiroshima, antes de voltar ao futebol brasileiro para atuar por Botafogo e Fortaleza.