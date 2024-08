Júnior Santos está em tratamento após grave lesão - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 14/08/2024 08:53 | Atualizado 14/08/2024 09:02

Rio - Artilheiro do Botafogo na temporada, o atacante Júnior Santos, de 29 anos, sofreu uma fratura na tíbia direita e só deverá retornar aos gramados em outubro. Sem o goleador na equipe, o Alvinegro sentiu bastante e viu seu aproveitamento na temporada cair mais que a metade.

Com Júnior Santos em campo, o Botafogo disputou 41 jogos, com 25 vitórias, oito empate e oito derrotas. No total, um aproveitamento de 67,4%. O atacante marcou 18 gols, sendo metade na Libertadores, competição que ainda é artilheiro, apesar da contusão.



A última participação de Júnior Santos ocorreu na vitória sobre o Internacional. Depois da lesão do atacante, o Botafogo entrou em campo em seis jogos, com uma vitória, dois empates e três derrotas. O aproveitamento é de apenas 27,7%.



Sem Júnior Santos, o Botafogo foi eliminado da Copa do Brasil, se manteve, apesar da oscilação na liderança do Brasileiro, e atualmente disputa contra o Palmeiras uma vaga nas quartas de final da Libertadores. Com algumas contratações para o setor ofensivo, o clube carioca precisa urgentemente melhorar seu aproveitamento para buscar seus objetivos em 2024.