Publicado 13/08/2024 15:37

Rio - Acionista majoritário da SAF do Botafogo , John Textor brincou com o rival Flamengo por meio de uma publicação no Instagram. O empresário postou uma foto de um manequim com um uniforme do Rubro-Negro junto com um boné do Glorioso e escreveu em português: "Todo mundo ama Botafogo hoje em dia!".

De acordo com a publicação de Textor, a loja em questão fica em São Paulo. O boné, por sua vez, já foi usado pelo empresário em diversas ocasiões.

Agenda do Botafogo

A equipe do técnico Artur Jorge volta a campo nesta quarta-feira, às 21h30, para enfrentar o Palmeiras no Estádio Nilton Santos. A partida é válida pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores.

No fim de semana, o Glorioso enfrenta o próprio Flamengo. O clássico, válido pela 23ª rodada do Brasileirão, acontecerá no domingo, a partir das 18h30, também no Estádio Nilton Santos.