Torcida do Botafogo irá lotar o Estádio Nilton Santos para o duelo com o Palmeiras, pela Libertadores, na quarta (14) - Vítor Silva/Botafogo

Torcida do Botafogo irá lotar o Estádio Nilton Santos para o duelo com o Palmeiras, pela Libertadores, na quarta (14)Vítor Silva/Botafogo

Publicado 12/08/2024 13:51

VAI PEGAR FOGO INGRESSOS ESGOTADOS PARA O DUELO COM O PALMEIRAS, NO NILTON SANTOS, PELAS OITAVAS DA CONMEBOL LIBERTADORES! #VAMOSBOTAFOGO pic.twitter.com/MSYaerwhMS

O confronto entre as duas equipes é o mais aguardado do mata-mata do torneio continental. Isso porque a rivalidade entre os clubes ganhou contornos extracampo após os cariocas perderem o Brasileirão de 2023 para os paulistas. Desde então, denúncias de manipulação, trocas de farpas e processos na Justiça marcaram a relação entre John Textor, dono da SAF do Botafogo, e Leila Pereira, presidente do Palmeiras