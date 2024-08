Marçal comemorando seu gol na derrota do Botafogo para o Juventude - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 11/08/2024 13:35

Autor do segundo gol, que chegou a dar esperanças ao Botafogo na derrota por 3 a 2 para o Juventude , em Caxias do Sul, o lateral-esquerdo Marçal lamentou o resultado fora de casa, mas optou por virar a chave. O Glorioso tem um compromisso importante na próxima quarta-feira (14) contra o Palmeiras, pela ida das oitavas de final da Libertadores.

"Sofremos um gol também muito cedo no segundo tempo, mas a equipe reagiu bem. Pena que não conseguimos chegar ao empate. Falhamos muitos gols, criamos muito, temos que tirar o melhor do que foi no segundo tempo e levar para o próximo jogo, que é o mais importante agora", disse o jogador, em entrevista concedida ao "Premiere".

A partida pelo torneio continental é tratada como a principal da temporada do time comandado por Arthur Jorge. Para Marçal, o confronto mais esperado das oitavas de final tem tudo para escancarar o nível de equilíbrio entre os adversários.

"Será um jogo difícil, contra um time muito difícil, temos tido jogos bastante equilibrados contra o Palmeiras, vamos já nos concentrar para esse próximo jogo."