Marçal marcou um dos gols do Botafogo na derrota para o JuventudeVítor Silva/Botafogo

Publicado 11/08/2024 13:07 | Atualizado 11/08/2024 14:43

Caxias do Sul - O Botafogo ficou com um gosto amargo na boca após a tentativa de buscar um resultado heroico. Na manhã deste domingo (11), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 22ª rodada do Brasileirão, a equipe comandada por Arthur Jorge teve início ruim de partida, chegou a ver o Juventude abrir 3 a 0 no segundo tempo, correu para buscar, mas só conseguiu diminuir. Os gols de Cuiabano e Marçal, já na segunda etapa, não evitaram a derrota por 3 a 2 fora de casa.

Com o resultado, o Glorioso fica com 43 pontos, ainda na liderança, e aguarda pelo desfecho da rodada, podendo perder o primeiro lugar para o Flamengo. O próximo compromisso do Alvinegro será na quarta-feira (14), contra o Palmeiras, pela ida das oitavas de final da Libertadores, no Nilton Santos.

Irreconhecível



Desfalcado de Luiz Henrique e com algumas outras peças de destaque iniciando no banco de reservas, como Marlon Freitas, Gregore, Igor Jesus e Savarino, o Botafogo foi presa fácil no primeiro tempo para os donos da casa, que pressionaram desde o apito inicial.



O Juventude comandou as ações nos primeiros 45 minutos de jogo e castigou a equipe comandada por Arthur Jorge, que, improdutiva, se viu em situação difícil logo aos oito minutos de partida. Após cobrança de escanteio, Allan cortou em cima da linha, mas a bola bateu no zagueiro Danilo Boza e foi parar no fundo da meta defendida por John.



Foi um Botafogo irreconhecível na primeira etapa. Com dificuldade na saída de bola e frágil na marcação, o Alvinegro ficou sufocado no campo de defesa e acumulando erros de saída para o campo de ataque. O time só foi ter boas oportunidades na reta final, com Carlos Alberto e Matheus Martins, que desperdiçaram as finalizações. Quando tudo parecia calmo para o intervalo, aos 49, Carrillo ganhou no alto de Lucas Halter em jogada que parecia não levar perigo e cabeceou no ângulo. 2 a 0 incontestável.



Era esperado um retorno melhor no Alfredo Jaconi, com mais ímpeto, mas o que foi visto passou longe do ideal. Logo aos dois minutos, o Botafogo teve um escanteio e levou contra-ataque veloz puxado por Nenê, sem marcação. O experiente meia avançou sozinho pela esquerda e cruzou rasteiro no segundo pau para Marcelinho aparecer e completar anotando o terceiro do Juventude.

Esperança

O cenário foi melhorar com algumas modificações de Arthur Jorge, chamando titulares para o jogo. O Botafogo cresceu, pressionou, acumulou oportunidades perdidas, mas diminuiu o placar aos 23. Savarino cruzou na segunda trave e Cuiabano subiu dividindo com a zaga, cabeceando por cima do goleiro Claus.



O Botafogo foi só pressão no campo de ataque depois de diminuir o placar, incomodou muito a defesa montada pelo técnico Jair Ventura e passou a trabalhar muito pelo lado esquerdo. Com outro lateral, após sobra de escanteio, o Alvinegro marcou o segundo. Marçal, no rebote na entrada da área, soltou uma bomba no canto esquerdo e marcou o segundo aos 35.

As chances desperdiçadas foram muitas na reta final do jogo. Carlos Alberto empilhou boas oportunidades no terço final, Marlon Freitas pecou muito nos passes para construção e, assim, o Juventude foi se segurando. Thiago Almada chegou a achar companheiros em boas condições, mas nada feito. Vitória do time gaúcho por 3 a 2 em Caxias do Sul.

Ficha técnica



Juventude 3 x 2 Botafogo



Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Data e hora: 11/8 (domingo), às 11h (de Brasília)

Arbitragem: Flávio Rodrigues de Souza

Assistentes: Marcelo Van Gasse e Gustavo Rodrigues de Oliveira



Gols: Danilo Boza 8'/1ºT, Carrillo 49'/1ºT e Marcelinho 2'/2ºT (JUV); Cuiabano 23'/2ºT e Marçal 35'/2ºT (BOT)



Cartões amarelos: Davi Góes e Erick (JUV); Alexander Barboza, Marlon Freitas e Óscar Romero (BOT)



JUVENTUDE: Mateus Claus, Ewerthon, Danilo Boza, Zé Marcos e Lucas Freitas (Gabriel Inocêncio); Jadson, Davi Góes (Yan Souto) e Nenê (Gabriel Taliari); Marcelinho, Carrillo (Diego Gonçalves) e Erick. Técnico: Jair Ventura.



BOTAFOGO: John, Mateo Ponte, Lucas Halter, Alexander Barboza (Marçal) e Cuiabano; Danilo Barbosa (Marlon Freitas), Allan (Gregore), Óscar Romero (Savarino) e Thiago Almada; Matheus Martins (Igor Jesus) e Carlos Alberto. Técnico: Arthur Jorge.