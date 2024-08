No primeiro turno, o Botafogo goleou o Juventude por 5 a 1 - Vítor Silva/Botafogo

No primeiro turno, o Botafogo goleou o Juventude por 5 a 1Vítor Silva/Botafogo

Publicado 10/08/2024 11:38

Rio - O Botafogo enfrenta o Juventude no domingo (11), às 11h (de Brasília), e terá uma dura missão para manter a liderança do Campeonato Brasileiro. O Glorioso não vence os gaúchos no Estádio Alfredo Jaconi, palco do confronto, há 27 anos.

A última vitória ocorreu no dia 16 de novembro de 1996, pelo Brasileirão daquele ano. Na ocasião, o Glorioso derrotou o Juventude por 5 a 3, com gols de Djair, Bruno Carvalho, Bentinho (duas vezes) e Túlio Maravilha para a equipe alvinegra, enquanto Lauro, Jean Carlos e Fernando Rech marcaram para os gaúchos.

Desde então, foram sete partidas disputadas no local, com três derrotas e quatro empates. Nesse período, há um triunfo carioca que aconteceu em 2001, por 3 a 1, que foi importante na briga contra o rebaixamento. No entanto, o duelo aconteceu no Estádio Centenário.

Na tabela, a situação das equipes é oposta. Enquanto o Botafogo está em primeiro, com 43 pontos, o Juventude, é o 13º, com 22. Os gaúchos não vencem uma partida há um mês, mas vêm embalados pela classificação na Copa do Brasil, na última quarta (7), sobre o Fluminense. O Glorioso, por sua vez, foi eliminado pelo Bahia.