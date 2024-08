Bandeira do Botafogo - Divulgação/Botafogo

Publicado 08/08/2024 22:28 | Atualizado 08/08/2024 22:29

Rio - Nesta quinta-feira, 8, o Botafogo registrou uma reclamação formal à CBF por causa da expulsão de Gregore na derrota para o Bahia, em jogo válido pela Copa do Brasil . O Alvinegro ainda pede as gravações do VAR na íntegra e um posicionamento da Comissão de Arbitragem sobre o lance que gerou o cartão vermelho.

"Ocorre que, de maneira totalmente descabida, o árbitro de vídeo chamou o de campo para revisar a jogada, culminando com a expulsão do atleta Gregore, prejudicando o Botafogo, que se viu obrigado a atuar com um atleta a menos durante toda a segunda etapa, mas também o espetáculo, sem que nada que justificasse a expulsão tivesse ocorrido", diz um trecho do documento, segundo revelou o site "ge".

"Clube nenhum, torcedor nenhum, comentarista nenhum está satisfeito com a arbitragem brasileira. A insatisfação é geral e irrestrita, até porque, a cada dia, a péssima qualidade demonstrada mancha ainda mais os campeonatos nacionais e desvaloriza o principal esporte brasileiro".

No ofício, o Botafogo também pontuou que o árbitro do jogo, Rafael Rodrigo Klein, estava bem posicionado. Além disso, defendeu que não houve erro grave e notório para o VAR entrar em ação.

Relembre o caso

Gregore foi expulso após uma disputa pelo alto com Santiago Arias, nos minutos finais do primeiro tempo. Inicialmente, ele não recebeu cartão, mas o VAR sugeriu a revisão no monitor. O árbitro viu contato do volante alvinegro e apresentou o vermelho.

Com um homem a menos durante todo o segundo tempo, o Botafogo não resistiu, levou um gol no fim e perdeu para o Bahia por 1 a 0. Dessa forma, foi eliminado da Copa do Brasil, na última quarta-feira (7).

O lance gerou reclamação de torcedores nas redes sociais. John Textor, acionista majoritário da SAF, também criticou a decisão da arbitragem. Rafael e Júnior Santos, que estão no Departamento Médico, fizeram coro ao empresário. Na coletiva, o técnico Artur Jorge também ficou na bronca