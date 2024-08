Bahia e Botafogo mediram forças na Arena Fonte Nova - Vítor Silva/Botafogo

Bahia e Botafogo mediram forças na Arena Fonte NovaVítor Silva/Botafogo

Publicado 07/08/2024 21:08

Salvador - O Botafogo está eliminado da Copa do Brasil 2024. Nesta quarta-feira (7), o Glorioso, que atuou com um homem a menos desde a expulsão de Gregore nos acréscimos do primeiro tempo, perdeu para o Bahia por 1 a 0 na Arena Fonte Nova, pelo jogo da volta das oitavas da competição. O lance gerou reclamação de John Textor e outros atletas, e o CEO da SAF informou que o Alvinegro fará uma representação na CBF

fotogaleria

A equipe de Artur Jorge não segurou a pressão com a inferioridade numérica e viu Luciano Rodríguez, aos 42 minutos da etapa complementar, anotar o único gol da noite. Na partida de ida, Botafogo e Bahia empataram por 1 a 1 . Dessa forma, a equipe carioca perdeu por 2 a 1 no placar agregado.

Agora, o Alvinegro vira a chave para o Brasileirão. O Glorioso volta a campo no próximo domingo, às 11h, para enfrentar o Juventude no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). A partida é válida pela 22ª rodada do campeonato.

O jogo

Os primeiros cinco minutos de partida formam lá e cá na Arena Fonte Nova. O primeiro a assustar foi o Bahia, que conseguiu superar a pressão alvinegra e teve uma grande oportunidade com Arias, que estava dentro da área, mas o lateral tentou o cruzamento, e a defesa afastou o perigo. Na sequência, o Botafogo respondeu com Luiz Henrique. O atacante passou pela marcação, invadiu a área, mas finalizou para fora.

A partir daí, o Esquadrão começou a errar muitos passes, e o Botafogo manteve o controle do jogo. Nesse cenário, criou duas boas chances. Na melhor delas, Almada descolou ótimo passe para Savarino, que cruzou para Luiz Henrique. O camisa 7 finalizaria para o gol vazio, mas Marcos Felipe resvalou na bola e tirou o tempo de bola do atacante.

Entretanto, nos instantes finais da primeira etapa, o Alvinegro se complicou na partida. Isso porque Gregore foi expulso após uma disputa pelo alto com Santiago Arias. Inicialmente, ele não recebeu cartão, mas o VAR sugeriu a revisão no monitor. O árbitro viu contato do volante alvinegro e apresentou o vermelho.

O cenário era desfavorável, mas o Botafogo mostrou organização na volta do intervalo. Assim, não ficou só na defensiva e conseguiu construir jogadas ofensivas. Mateo Ponte, inclusive, chegou a balançar as redes, mas estava em posição de impedimento.

O lance fez o Bahia acordar no segundo tempo. A partir daí, o time de Salvador conseguiu pressionar o Botafogo em busca do gol. John chegou a fazer duas grandes defesas e também Bastos salvou o Glorioso.

Apesar dos esforços, o Glorioso não resistiu. Em um ataque pelo lado direito, Everton Ribeiro acionou Luciano Rodríguez, que finalizou cruzado. O goleiro, dessa vez, não conseguiu evitar.

Ficha técnica

Bahia x Botafogo



Data e Hora: 7/8/2024, às 19h

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)



Cartões amarelos: Caio Alexandre e Everton Ribeiro (BAH) / Thiago Almada, Alexander Barboza e Bastos (BOT)

Cartões vermelhos: Rafael Ratão, no banco de reservas (BAH) / Gregore (BOT)

Gols: Luciano Rodríguez (1-0) (42'/2ºT)

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauly (Biel, 11'/2ºT) e Everton Ribeiro; Thaciano (Luciano Rodríguez, 27'/2ºT) e Everaldo.

BOTAFOGO (Técnico: Artur Jorge)

John; Mateo Ponte (Romero, 44'/2ºT), Bastos, Alexander Barboza e Cuiabano; Gregore, Marlon Freitas (Allan, 24'/2ºT) e Thiago Almada (Danilo Barbosa, Intervalo); Savarino (Tchê Tchê, 31'/2ºT), Luiz Henrique (Carlos Alberto, 31'/2ºT) e Igor Jesus.