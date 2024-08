Damián Suárez treinou normalmente na terça (6), mas não integrou a delegação rumo ao aeroporto - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 07/08/2024 15:04 | Atualizado 07/08/2024 15:06

Rio - O Botafogo terá um desfalque de peso para enfrentar o Bahia nesta quarta-feira (7): Damián Suárez. O lateral-direito não viajou com o elenco por causa de problemas pessoais e, portanto, não estará em campo no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. As informações são do 'ge'.