El Arouch era tratado como uma das maiores promessas da base do Lyon, mas sofreu com lesões e problemas extracampo - Divulgação / Lyon

Publicado 06/08/2024 17:05

Rio - Novo reforço do Botafogo , o francês Mohamed El Arouch desembarcou no Rio de Janeiro na madrugada desta terça-feira (6). O meia, que estava no Lyon, chega ao Alvinegro em um novo intercâmbio da Eagle Football, empresa multiclubes do empresário norte-americano John Textor.

O contrato do atleta com o Glorioso será de duas temporadas e renovável por uma, segundo o 'ge'. O jovem de 20 anos era tratado como uma das maiores promessas da base do Lyon, mas não teve sequência por lesões e sofreu com problemas extracampo.

Textor, então, sugeriu ao jogador que viesse ao Brasil para tentar ganhar maior minutagem, e o meio-campista aceitou.

Além da aprovação do próprio El Arouch, o departamento da Eagle Football e a diretoria do Botafogo concordaram com a vinda. O francês é meia de origem, mas também pode jogar como segundo volante e pelo lado esquerdo do ataque.