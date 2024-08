Júnior Santos está em tratamento após grave lesão - Vitor Silva/Botafogo

Júnior Santos está em tratamento após grave lesãoVitor Silva/Botafogo

Publicado 06/08/2024 14:50

Rio - Artilheiro do Botafogo na temporada, Júnior Santos, de 29 anos, tem animado o departamento médico do Alvinegro em sua recuperação. Com uma forma física invejável, o atleta tem apresentado evoluções e pode até mesmo encurtar seu período de afastamento dos gramados. As informações são do portal "FogãoNet".

Júnior Santos sofreu uma fratura na tíbia esquerda e tem previsão de retorno somente no fim de outubro. Ele se submeteu a uma procedimento cirúrgico no fim do mês passado e o Botafogo divulgou três meses de recuperação.



Até a lesão Júnior Santos vinha sendo o principal destaques do Botafogo na temporada. O atacante, de 29 anos, entrou em campo em 41 partidas, fez 18 gols e deu quatro assistências. Ele é o artilheiro do clube carioca em 2024.

O Alvinegro poderá ganhar mais dois "reforços" em breve. O lateral-direito Rafael está em fase final de recuperação e já treinando sem limitações ao lado do elenco. O zagueiro Pablo está em transição, trabalhando no campo.