Thiago Almada estará à disposição do técnico Artur Jorge para o jogo de volta das oitavas de final da Copa do BrasilVítor Silva / Botafogo

Publicado 06/08/2024 18:11

Rio - Maior contratação da história do futebol brasileiro, Thiago Almada poderá entrar em campo com a camisa do Botafogo pela primeira vez nesta quarta-feira (7). Isso porque o meio-campista viajou com o elenco e estará à disposição do técnico Artur Jorge para enfrentar o Bahia, em Salvador, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.