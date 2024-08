Georgios Vagiannidis tem contrato com o Panathinaikos até julho de 2025 - Reprodução / Instagram

Publicado 05/08/2024 13:45 | Atualizado 05/08/2024 13:54

Rio - Sem resposta do Panathinaikos para sua última proposta por Georgios Vagiannidis, de 22 anos, o Botafogo já avalia outros nomes para contratar para a lateral direita. O Alvinegro tem pressa em concluir uma negociação para inscrever o reforço nas oitavas de final da Libertadores. As informações são do portal "GE".

O prazo final para regularizar o reforço para a competição sul-americana é até a próxima sexta-feira. Em relação a Vagiannidis, o staff do grego crê em uma resposta do Panathinaikos nas próximas 48 horas. O desejo do lateral é acertar com o Botafogo e entre as partes está tudo certo.



A última proposta do Botafogo pelo jogador que foi recusada foi de 3 milhões de euros (R$ 18,3 milhões). O Alvinegro aumentou a oferta, mas os valores não foram divulgados. Vagiannidis tem 22 anos e foi uma indicação do técnico Artur Jorge e teve seu nome aprovado pelo scout do Botafogo.



A posição é vista como uma das mais carentes do atual elenco do Botafogo. O grupo conta com Damián Suárez, Mateo Ponte e Rafael, que está lesionado, para o setor.