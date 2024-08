El Arouch, do Lyon, está a caminho do Botafogo - Divulgação/Lyon

El Arouch, do Lyon, está a caminho do BotafogoDivulgação/Lyon

Publicado 05/08/2024 19:54

Rio - O jovem francês Mohamed El Arouch, de 20 anos, está a caminho do Botafogo e irá assinar contrário válido por duas temporadas, com cláusula de renovação por mais uma. Ele está sendo cedido pelo Lyon, outro clube da rede de John Textor, que ficará com 50% dos direitos econômicos.

El Arouch é tratado como uma das grandes promessas do clube francês nos últimos anos, mas problemas extracampo o afastaram de destaque e oportunidades no time principal. O jovem pediu para ser negociado e desenvolver seu futebol no Brasil.

De acordo com o jornal francês "L’Équipe", o Botafogo não irá mexer nos cofres e a transação será sem custos. O jogador é aguardado no Rio de Janeiro para realizar exames médicos e ser mais uma contratação na segunda janela de transferências.

Além de Mohamed El Arouch, o Glorioso já conta com Allan e Thiago Almada para o meio-campo, e o atacante Matheus Martins, todos na janela de julho. A SAF ainda busca laterais e um zagueiro para incrementar o elenco visando as três competições - Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores.