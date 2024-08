Thiago Almada, do Botafogo, foi o destaque da Argentina na Olimpíada de Paris - Vítor Silva / Botafogo

Thiago Almada, do Botafogo, foi o destaque da Argentina na Olimpíada de ParisVítor Silva / Botafogo

Publicado 04/08/2024 18:49

Rio - O Botafogo ganhou dos grandes reforços para a lista de relacionados visando o jogo da próxima quarta-feira (7), contra o Bahia, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Thiago Almada, meia, e Gatito Fernández, goleiro, que foram eliminados precocemente nos Jogos Olímpicos de Paris, irão se reapresentar nesta segunda-feira no CT Lonier.

Gatito defendeu o Paraguai e caiu nas quartas de final para o Egito, após empate em 1 a 1 no tempo normal e derrota nos pênaltis. O argentino, grande nome da sua seleção nos Jogos, foi eliminado na mesma fase com a derrota por 1 a 0 para a França.

Gatito Fernández em ação pelo Botafogo Vítor Silva/Botafogo

Após a folga deste domingo, um dia após a goleada por 4 a 1 sobre o Atlético-GO pelo Brasileirão , o Botafogo terá treino no CT Lonier com o elenco completo e encerra a preparação no dia seguinte, antes da viagem.

No jogo de ida, disputado no Estádio Nilton Santos, o Bahia arrancou o empate em 1 a 1. O gol do Botafogo foi marcado pelo atacante Carlos Alberto. Em caso de novo empate, agora na Fonte Nova, a decisão será nos pênaltis.