Torcida do Botafogo em show de bandeiras no Estádio Nilton SantosArthur Barreto/Botafogo

Publicado 02/08/2024 21:00

Rio - Mais de 15 mil sócios-torcedores do Botafogo confirmaram presença na partida contra o Palmeiras, dia 14 de agosto (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela ida da fase oitavas de final da Conmebol Libertadores. O confronto é o mais aguardado da primeira fase do mata-mata.

O sistema de check-in na plataforma do clube teve início nesta semana e, por enquanto, só está disponível para cadastrados nos planos Glorioso, Alvinegro e Preto - o último com ingressos a até R$ 40.

As vendas para os sócios do plano Branco abrem na próxima terça-feira (6) e, para o público geral, na próxima sexta-feira (9).

SERVIÇO | Botafogo x Palmeiras:

Data/Hora: 14/8, às 21h30

Estádio: Estádio Nilton Santos

Venda no site: www.botafogo.com.br/ingresso

Abertura dos portões: 18h30

Atenção para a ordem de abertura de ingressos: Plano Glorioso (1/08, às 15h30), Alvinegro (1/8, às 20h), Plano Preto (2/8, às 12h), Plano Branco (6/8, às 10h), Público Geral online (9/8, às 12h), Público Geral nos Pontos de Venda (12/8, às 9h).



SETORES EM FUNCIONAMENTO:

Leste Inferior, Leste Superior, Norte, Oeste Superior e Oeste Inferior (Botafogo); Sul (visitante)



ATENÇÃO: O acesso ao estádio será encerrado aos 5 minutos do segundo tempo.

VALORES DOS INGRESSOS



SETOR LESTE INFERIOR



CAMISA 7

Plano Glorioso – Grátis – Check-in

Plano Alvinegro – Grátis – Check-in

Branco: R$ 125

Preto: R$ 40

Plano Alvinegro OFF Rio: R$ 50

SETOR LESTE SUPERIOR:



CAMISA 7

Plano Glorioso – Grátis – Check-in

Plano Alvinegro – Grátis – Check-in

Plano Branco: R$ 50

Plano Preto: R$ 40

Plano Alvinegro Off Rio : R$ 20



OESTE INFERIOR



CAMISA 7

Plano Glorioso – Grátis – Check-in

Plano Alvinegro – Grátis – Check-in

Plano Branco: R$ 125

Plano Preto: R$ 40

Plano Alvinegro Off Rio: R$ 50

OESTE SUPERIOR (A e B)*



Plano Glorioso – Grátis – Check-in

Plano Alvinegro – Grátis – Check-in

Plano Branco: R$ 75

Plano Preto: R$ 40

Plano Alvinegro Off Rio: R$ 30



*As entradas A e B são independentes

NORTE

Plano Glorioso – Grátis – Check-in

Plano Alvinegro – Grátis – Check-in

Plano Branco: R$ 40

Plano Preto: R$ 32

Plano Alvinegro Off Rio: R$ 16

ÁREAS PREMIUM (EXCLUSIVO PARA A TORCIDA DO BOTAFOGO)



O Estádio Nilton Santos dispõe de espaços premium para você aproveitar com amigos e família: o Camarote Firezone e a Star Arena Kids. Os novos camarotes oferecem serviços diferenciados como open bar, open food, recreação para a criançada, shows ao vivo e muito mais opções de entretenimento.

Saiba mais informações em:



Camarote Firezone: camarotefirezone.com.br

Star Arena Kids: camarotearenakids.com.br/star-arena-kids-botafogo



PONTOS DE VENDA FÍSICA



ESTÁDIO NILTON SANTOS (Bilheteria Oeste)



Segunda-feira (12/8) – de 9h às 17h

Terça-feira (13/8) – de 9h às 17h



GENERAL SEVERIANO

Segunda-feira (12/8) – de 9h às 17h

Terça-feira (13/8) – de 9h às 17h

Quarta-feira (14/8) – de 9h às 17h

IMPORTANTE: NÃO HAVERÁ VENDA NA BILHETERIA DO NILTON SANTOS NO DIA DO JOGO