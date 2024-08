Mohamed El Arouch em ação pelo Lyon - Divulgação/Instagram @m.elarouch

Publicado 02/08/2024 13:50

Rio - Reforço do Botafogo, Mohamed El Arouch, de 20 anos, vai ser jogador alvinegro em definitivo. Havia a possibilidade do francês ser emprestado pelo Lyon, porém, o jovem irá assinar contrato de dois anos com o clube carioca. As informações são do jornalista Thiago Franklin.

Na temporada passada, El Arouch sofreu com lesões e disputou apenas uma partida pelo time principal do Lyon. A ideia, portanto, é de que o francês ganhe minutos no Botafogo. Ele, que já foi convocado para a seleção de base de França, terá a primeira experiência em um clube de fora do país. Polivalente, El Arouch também pode jogar pelo lado esquerdo e como segundo volante.



O atleta é mais um reforço contrato pelo Botafogo para o segundo semestre. Antes dele, o clube carioca contratou o volante Allan, o meia Thiago Almada e os atacantes Igor Jesus e Matheus Martins.