Botafogo, de Artur Jorge, vive momento de instabilidadeVítor Silva / Botafogo

Publicado 31/07/2024 09:44

Rio - No Botafogo há três meses e meio, o treinador Artur Jorge, de 52 anos, está passando no momento pelo seu primeiro período de instabilidade. Sem vencer há três partidas, com a perda de alguns jogadores importantes, o português terá que ter jogo de cintura para reverter o momento.

O Alvinegro empatou com o São Paulo, no Morumbi, em jogo considerado complicado, mas perdeu para o Cruzeiro, no Nilton Santos, com uma equipe alternativa, o que lhe custou a liderança do Brasileiro, e ficou apenas no empate contra o Bahia, no Rio, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Foi a primeira vez que Artur Jorge passou três jogos sem vencer no comando alvinegro.



No total, o treinador dirigiu o clube carioca em 28 partidas, com 17 vitórias, seis empates e apenas cinco derrotas. Antes da atual sequência, Artur Jorge só havia ficado sem vencer por dois jogos seguidos no comando do Botafogo.



O português também terá que auxiliar o Botafogo a superar a perda de jogadores importantes. Eduardo não deverá jogar mais em 2024, e o atacante Júnior Santos, principal destaque alvinegro na temporada, ficará afastado da equipe pelo menos até outubro.