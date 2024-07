Artur Jorge orienta o Botafogo em treino - Arthur Barreto/Botafogo

Rio - O Botafogo não conseguiu abrir vantagem no confronto com o Bahia e ficou no empate em 1 a 1 no Estádio Nilton Santos , nesta terça-feira (30), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O Glorioso, então, terá que buscar a classificação com uma vitória no tempo regulamentar ou nos pênaltis em Salvador. Nesse sentido, o técnico Artur Jorge pontou que a partida desta noite não definiria a classificação e ainda destacou positivamente os resultados do time quando atua fora de casa.

"No íntimo de cada um de nós, pensamos... É uma questão cultural de achar que aquilo que é o jogo fora tem mais valor do que o jogo em casa, tendo em conta quando conseguimos melhores resultados. Eu não vejo desta forma, acho que foi um jogo que acaba por deixar tudo em aberto para a segunda mão, na casa do Bahia. Aceito que, tendo em conta o semblante de uma outra equipe, possa sentir do lado do Bahia maior satisfação face ao resultado", disse Artur Jorge.

"Nós próprios e meus jogadores ficamos mais desanimados com o resultado. Tudo em aberto, até porque temos mostrado já várias vezes e diria até mesmo com melhores resultados fora de casa e com resultados que temos conseguido ao longo do campeonato e mesmo na Libertadores. Portanto, tudo em aberto. Vamos em busca da classificação. Qual fosse o resultado o jogo, não iria de todo definir o apuramento para a fase seguinte", completou.

As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (7), às 19h, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Um novo empate forçará a decisão por pênaltis.

"É de fato um jogo que tem esta particularidade, ou seja, que este resultado nada define para aquilo que é a qualificação. Um jogo difícil frente a uma boa equipe. Uma eliminatória que sabíamos que seria equilibrada, que sabíamos que seria difícil para as duas equipes. A prova disso é que ficará tudo em aberto para se resolver na Bahia, na próxima semana", disse o treinador.

Antes do jogo da volta, o time de Artur Jorge tem compromisso no Campeonato Brasileiro. O Glorioso enfrentará o Atlético-GO no Estádio Antônio Accioly, às 20h, no sábado (3).

Veja mais declarações de Artur Jorge:

EVOLUÇÃO DA DEFESA NO SEGUNDO TEMPO



"Tivemos, de fato, mais acertados na segunda parte. Creio que estivemos mais capazes... Fomos mais eficazes no que era o processo defensivo nessa segunda metade para podermos ter maior eficácia no processo defensivo. Alguns ajustes fizemos no intervalo".

VAIAS AO FIM DO JOGO



"Nós sabemos que, em função daquilo que são os resultados, podemos estar mais ou menos satisfeitos. Compete a nós dar alegrias para podermos ser mais vezes saudados e apoiados pela nossa torcida".

CARLOS ALBERTO NA VAGA DE TIQUINHO?

"Carlos Alberto não jogou na função do Tiquinho. Carlos Alberto jogou aberto sobre o corredor esquerdo. Tiquinho nunca jogou nem nunca jogará, porque não tem essas características. Jogamos com um atacante na frente, Igor (Jesus), que jogou na posição 9, e dois homens, Luiz (Henrique) e o Carlos Alberto".

"Sua substituição foi pedida pelo atleta, que estava completamente desgastado fisicamente e incapaz de contribuir na segunda metade".

PERDAS DE EDUARDO E JÚNIOR SANTOS

"É a dificuldade que todos nós temos quando não temos todo o elenco à disposição. Seja eu ou outro técnico qualquer de outra equipe que não tenha todo seu plantel disponível, tenha dificuldade em encontrar soluções. E as soluções que nós estamos procurando encontrar estão aqui dentro".