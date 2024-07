Georgios Vagiannidis tem contrato com o Panathinaikos até julho de 2025 - Reprodução / Instagram

Publicado 29/07/2024 17:57

Rio - O Panathinaikos recusou mais uma proposta do Botafogo pelo lateral Georgios Vagiannidis. A oferta do Glorioso pelo jogador era no valor de 3 milhões de euros (cerca de R$ 18,3 milhões). As negociações com o clube grego seguem.

Inicialmente, o Botafogo ofereceu 1 milhão de euros (R$ 6,1 milhões), mas também ouviu o não do Panathinaikos. Apesar da negativa, o lateral-direito e seu estafe gostaram do projeto oferecido pelo clube alvinegro e desejam fechar a negociação, de acordo com o "ge".



Um dos trunfos do Glorioso nas conversas é o fato do contrato de Vagiannidis terminar em julho de 2025. Ou seja, a partir de janeiro, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. Portanto, pode ser a última oportunidade de fazer caixa com o atleta, algo que, no entanto, não preocupa os gregos.

Apesar de manter o jogador no topo da lista de opções para a posição, que foi identificada como uma das prioridades para esta janela de transferências, o Botafogo analisa outros atletas. Ele foi um pedido do técnico Artur Jorge.