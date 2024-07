Lance do jogo entre Botafogo e Cruzeiro - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 28/07/2024 00:18

Rio - O Botafogo perdeu para o Cruzeiro por 3 a 0 no Estádio Nilton Santos , neste sábado (21), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. William, Lautaro Díaz e Barreal anotaram os gols da Raposa. Abaixo, assista aos melhores momentos:





O Alvinegro segue com 40 pontos e dorme na ponta da tabela, mas pode perder a liderança para o Flamengo. O Rubro-Negro tem 37 pontos e ultrapassa o Bota caso vença o Atlético-GO, neste domingo, às 16h.

Agora, o Botafogo volta as atenções para a Copa do Brasil. A equipe de Artur enfrentará o Bahia na terça-feira, a partir das 21h30, no Estádio Nilton Santos, pelo jogo de ida das oitavas de final.

O próximo compromisso no Brasileirão será contra o Atlético-GO. Os dois times medirão forças no sábado, às 20h, no Estádio Antônio Accioly. Esta partida é válida pela 21ª rodada do campeonato.