Seedorf passou pelo Botafogo entre 2012 e 2014 - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 26/07/2024 15:32

"Infelizmente não consigo ver muito do futebol brasileiro em geral, porque são oito horas de diferença, estou morando em Abu Dhabi, é um pouco difícil acompanhar os jogos. Estou feliz pelos torcedores, que podem passar por esses momentos legais, porque sonhar com seu time poder ganhar é sempre uma coisa boa, disse Seedorf, em entrevista ao programa "Donos da Bola".



Ele ainda revelou ter "coisas a resolver" com o Glorioso: "Não posso entrar muito mais nesse assunto do Botafogo, porque não sei se vocês sabem, mas ainda tenho algumas coisas a resolver. Mas estou muito feliz pelos botafoguenses, que merecem viver momentos bons. Espero que tudo possa dar certo para continuar a sonhar com coisas importantes".

Seedorf chegou ao Botafogo em 2012. Com a camisa do Glorioso, conquistou o Carioca de 2013 e ajudou a equipe a se classificar para a Libertadores de 2014.



Atualmente, o holandês exerce a função de treinador, mas está desempregado desde 2019, quando foi demitido da seleção de Camarões. Também teve passagens por Milan, da Itália, Shenzen, da China, e Deportivo La Coruña, da Espanha, mas não obteve sucesso em nenhum dos clubes.