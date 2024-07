Matheus Martins vai assinar com o Botafogo - Divulgação / Watford

Publicado 27/07/2024 09:31

Rio - Reforço do Botafogo para o segundo semestre, o atacante Matheus Martins, de 21 anos, deverá chegar ao Rio, neste domingo. O Alvinegro corre contra o tempo para regularizar o jovem para a partida contra o Bahia, pela Copa do Brasil, na próxima terça-feira. As informações são do portal "GE".

O clube carioca vai pagar 10 milhões de euros (quase R$ 61,5 milhões na cotação atual) à Udinese por 90% dos direitos econômicos, mais 2 milhões de euros (R$ 12,3 milhões) em bônus por metas. O jovem irá assinar até o fim de 2028.



Matheus Martins é o quarto reforço do Botafogo para o segundo semestre. Antes dele, o clube carioca acertou com o volante Allan, o meia Thiago Almada e o atacante Igor Jesus. O Alvinegro ainda busca um zagueiro e um lateral-direito.



Formado na base do Fluminense, o jovem se transferiu para a Udinese no fim de 2022. Ele foi emprestado ao Watford, da Inglaterra, onde atuou nos últimos dois anos. Com a chegada de Matheus Martins, o Alvinegro emprestou Diego Hernández para o León, do México.