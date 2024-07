Jefferson Savarino em treino do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Jefferson Savarino em treino do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 26/07/2024 14:50

Rio - Líder do Brasileiro, o Botafogo vai passar por desafios importantes, principalmente em agosto, na temporada. Além dos próximos jogos da Série A, o Alvinegro vai decidir vagas nas quartas de final da Libertadores e da Copa do Brasil contra Palmeiras e Bahia, respectivamente. A situação geração uma preocupação física no elenco.

Um dos destaques do Botafogo, Jefferson Savarino, de 27 anos, reforçou a importância de descansar bastante nos períodos entre as partidas e manteve a confiança no elenco do clube carioca.



"Vai ser um desgaste físico muito forte, onde o elenco vai se fazer forte nessa sequência de jogos. Temos que ser muito inteligentes, a recuperação começa assim que acaba o jogo e esperamos manter o nível lá em cima para nos manter na parte alta da tabela. Temos muitos jogadores, tanto os que jogam quanto os que estão fora estão aí para ajudar. O Botafogo tem um bom elenco para continuar lutando pela temporada", disse.



Nos últimos dias, o Botafogo teve notícias ruins em relação a alguns jogadores. Eduardo e Júnior Santos se submeteram a cirurgias e vão desfalcar a equipe carioca por cinco e três meses, respectivamente. O Alvinegro ainda busca reforçar o elenco para a atual temporada.