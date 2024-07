Foguete, meio-campista da base do Botafogo - Reprodução

Publicado 25/07/2024 23:05

Rio - O Botafogo assinou o primeiro contrato profissional com o meio-campista Foguete, de 18 anos, que está no primeiro ano da categoria sub-20. O jogador firmou vínculo até o fim de 2027, com multa rescisória de 28 milhões de dólares (cerca de R$ 157 milhões, na cotação atual).

Foguete brilhou na excursão do clube à Europa no mês de maio. Ele foi o artilheiro do Botafogo no Tournament Altstätten, campeonato sub-19, disputado na Suíça, com dois gols - Rafael Lobato e Rafael Porfírio também balançaram as redes duas vezes. O Glorioso terminou na terceira posição após bater o Middlesbrough, da Inglaterra.



O meia chegou ao Botafogo em 2019. Foguete entrou no decorrer da derrota contra o Flamengo, pelo Brasileiro Sub-20, na última quarta-feira, pelo placar de 2 a 1, na Gávea. Ele já disputou dez partidas pelo Alvinegro na temporada.