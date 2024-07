Artur Jorge terá que fazer mudanças no time titular do Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Artur Jorge terá que fazer mudanças no time titular do BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 25/07/2024 18:53

Rio - O técnico Artur Jorge terá desfalques para escalar o time do Botafogo no próximo sábado (27), diante do Cruzeiro. Isso porque o lateral-esquerdo Cuiabano e o meio-campista Marlon Freitas foram punidos com o terceiro cartão amarelo no empate com o São Paulo, em 2 a 2, na última quarta-feira (24), no Morumbi , e estão automaticamente suspensos.

Leia mais: Allan comemora estreia pelo Botafogo

Cuiabano, inclusive, foi o responsável por marcar o segundo do Glorioso no duelo com o Tricolor Paulista. O defensor, que chegou ao clube carioca há pouco mais de dois meses, já tem seis participações diretas em gols em apenas 15 jogos

Enquanto isso, Marlon Freitas, após ser muito criticado com a derrocada do Botafogo no Brasileirão do ano passado, conseguiu reconquistar a torcida e, atualmente, é um dos líderes do elenco alvinegro.

Leia mais: Árbitro de vídeo processa John Textor por danos morais

Sem a dupla, Artur Jorge provavelmente escalará Marçal na lateral, e, no meio, Allan, Danilo Barbosa, Tchê Tchê, Kauê e Patrick de Paula brigarão pela vaga para jogar ao lado de Gregore.

O embate do Botafogo com o Cruzeiro será no sábado (27), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. O Glorioso é o líder do Campeonato Brasileiro, com 40 pontos.