Allan, do Botafogo, em ação contra o São PauloVítor Silva/Botafogo

Publicado 25/07/2024 17:18

"Feliz demais pela minha estreia com a camisa do Botafogo! Obrigado Deus pela realização de mais um sonho", escreveu Allan.

Allan é um dos reforços do Botafogo da segunda janela de transferências. O volante estava no Al Wahda, dos Emirados Arábes Unidos, mas tinha um pré-contrato assinado com o Alvinegro. Na entrevista de apresentação, ele já havia falado sobre o sonho de defender o Glorioso.