Allan foi apresentado no Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Allan foi apresentado no BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 02/07/2024 14:55

Rio - O Botafogo ganhou um novo reforço para a sequência da temporada. O volante Allan, de 33 anos, está de volta ao futebol brasileiro após 12 anos no exterior e foi apresentado nesta terça-feira (2), no Nilton Santos. Na apresentação, o jogador comemorou o retorno para o país e se declarou ao Glorioso.

"Muito feliz de estar voltando para o Brasil depois de 12 anos. Ser recebido desta forma no Botafogo, um grande clube que sempre fui torcedor. Sem dúvida algo que me deixa muito feliz. Não vejo a hora de entrar no Nilton Santos como jogador do Botafogo", disse o volante, que relembrou a infância.

"Pude ver um Botafogo x Bangu pelo Carioca no Maracanã quando tinha 11 ou 12 anos. Fico arrepiado. Passa um filme na cabeça. Quando eu estiver em campo e ver o estádio cheio vai ser uma coisa incrível, algo que sonhei desde criança. Espero que seja uma passagem vitoriosa", completou.

Allan reforçará uma posição que conta com nomes como Marlon Freitas, Gregore, Danilo Barbosa e Tchê Tchê. O jogador tinha pré-contrato assinado desde janeiro e poderá estrear a partir de 10 de julho. Além dele, o atacante Igor Jesus também já estava acertado desde o início do ano.

"O meio-campo é um setor com bastante jogadores de qualidade, uma dor de cabeça boa para o treinador. Eu chego aqui com meu potencial, minha experiência para poder ajudar o grupo. Aqui no Brasil tem muitas competições, então acho que tem espaço para todos. Espero ajudar com boas atuações", afirmou.

Revelado pelo Vasco, Allan teve passagens por Udinese e Napoli, da Itália, Everton, da Inglaterra, e Al-Wahda, dos Emirados Árabes Unidos. Ele também foi convocado para a seleção brasileira na era Tite e foi campeão da Copa América de 2019.