Entrada de Hugo Moura, do Vasco, em Tchê Tchê, do BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 02/07/2024 20:35

Rio - O Botafogo enviou, nesta terça-feira (2), um ofício à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), direcionado à Comissão de Arbitragem, pedindo punição aos árbitros do clássico contra o Vasco, no último sábado, pela 13ª rodada do Brasileirão, que terminou empatado em 1 a 1 . A diretoria alvinegra reclama do lance envolvendo Hugo Moura, volante do Cruz-Maltino, e Tchê Tchê.

A jogada, que aconteceu ainda na primeira etapa, foi o principal destaque do clássico. Hugo Moura acertou a perna do camisa seis e capitão do Botafogo com as travas da chuteira. Tchê Tchê sofreu um corte no local e precisou de seis pontos - ele deixou o gramado no segundo tempo.

O árbitro do clássico foi Ramon Abatti Abel (Fifa/SC), que sequer assinalou falta no lance. As reclamações se estendem a Wagner Reway (VAR-Fifa/SC). O clube entende que o lance era para intervenção do VAR e possível cartão vermelho.

O Botafogo solicitou afastamento e períodos de reciclagem, além de gravações de áudio e vídeo e um posicionamento da Comissão de Arbitragem da CBF.