Botafogo, de John Textor, pode buscar mais reforçosRoque de Sá / Agência Senado

Publicado 02/07/2024 15:50

Rio - Após acertar com Thiago Almada e oficializar as chegadas de Allan e Igor Jesus, o Botafogo pode fechar ainda com mais três jogadores para o segundo semestre. As prioridades são a zaga e a lateral direita. As informações são do portal "GE".

O zagueiro Moïse Bombito, de 24 anos, que defende a seleção canadense e o Colorado Rapids é o único nome interessado que teve sua negociação tornada pública. John Textor deseja que o defensor atue no Botafogo, enquanto o Lyon, clube que também faz parte da holding do norte-americano, tenta convencê-lo a contratá-lo diretamente para o futebol europeu.



Além do jogador, o Botafogo avalia a chegada de mais um zagueiro, um nome mais experiente para o setor. Atualmente, o Alvinegro conta com Bastos, Alexander Barboza, Pablo e Lucas Halter como principais nomes para a zaga.



Outra posição avaliada pelo Botafogo é a de lateral-direito. Existe o entendimento de que o Alvinegro precisa de um nome experiente para disputar posição com Damián Suárez. Além do titular da posição, o clube carioca conta com Rafael, que vem sofrendo com lesões novamente, e jovem Mateo Ponte para o setor.