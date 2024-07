Carlos Alberto retorna ao Botafogo após empréstimo ao RWD Molenbeek - Vitor Silva/Botafogo

Botafogo após o término de seu empréstimo ao RWD Molenbeek, clube belga pertencente a John Textor. O jogador de 22 anos foi reintegrado ao elenco alvinegro e participou do treinamento desta segunda-feira (1). As informações são do "ge". Rio - O atacante Carlos Alberto retornou aoapós o término de seu empréstimo ao RWD Molenbeek, clube belga pertencente a John Textor. O jogador de 22 anos foi reintegrado ao elenco alvinegro e participou do treinamento desta segunda-feira (1). As informações são do "ge".

A avaliação interna é de que Carlos Alberto pode ser uma nova opção para as pontas do Botafogo. A expectativa, entretanto, é de ver como o atacante desempenhará nos treinamentos e, dependendo da performance, voltar a ser relacionado pelo Alvinegro.

Carlos Alberto, entretanto, só poderá retornar aos campos pelo Botafogo após a abertura da janela de transferências, no dia 10 de julho. Com isso, a primeira partida que o atacante pode fazer após seu retorno ao Alvinegro é contra o Palmeiras, pela 17ª rodada do Brasileirão.

O jogador de 22 anos fez 17 partidas com a camisa do RWD Molenbeek, que acabou rebaixado para a segunda divisão do futebol belga. Lá, o atacante marcou três gols e deu duas assistências.