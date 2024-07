Júnior Santos, do Botafogo, em ação contra o Vasco - Vítor Silva/Botafogo

Júnior Santos, do Botafogo, em ação contra o VascoVítor Silva/Botafogo

Publicado 30/06/2024 21:30

Apesar do susto, exames não apontaram lesão . Dessa forma, Júnior Santos ficou de fora apenas do jogo contra o Red Bull Bragantino, no meio de semana. O camisa 11 treinou normalmente na sexta-feira e entrou em campo no dia seguinte.

Veja a publicação de Júnior Santos:

Pela circunstância do jogo, no final, o empate não foi o resultado que queríamos, mas vale ressaltar mais ponto somado. Estou muito feliz em ter voltado a jogar depois de um susto. Achei que ficaria muito tempo fora, senti muita dor após o jogo do Criciúma.

Passei por momentos difíceis no meu interior, orei muito a Deus para que não fosse nada. Quero agradecer aos fisioterapeuta do clube que estiveram comigo a todo tempo me dando todo suporte. Isso foi possível para que eu pudesse voltar mais rápido aos gramados

Entrei ainda com um pouco de receio nos movimentos, mas graças a Deus correu tudo bem. Agora, focar nos treinos para que eu possa estar 100% para que na próxima partida possa dar o meu melhor. Grato a Deus por tudo.

O Botafogo tem 24 pontos e ocupa a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Na próxima rodada, a equipe de Artur Jorge enfrenta o Cuiabá, às 19h da próxima quarta-feira, na Arena Pantanal.