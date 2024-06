Júnior Santos virou preocupação para o Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Júnior Santos virou preocupação para o BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 22/06/2024 23:05

O camisa 11 sentiu um incômodo na coxa esquerda aos 42 minutos do segundo tempo, mas permaneceu em campo até o fim, pois o Botafogo já tinha feito todas alterações. Após o apito final, Júnior Santos precisou ser retirado de maca com ajuda dos funcionários do clube para conseguir andar.