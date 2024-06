Cuiabano em disputa na partida entre Criciúma e Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Cuiabano em disputa na partida entre Criciúma e BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 22/06/2024 18:00

fotogaleria Criciúma - O Botafogo voltou a conhecer uma derrota após nove jogos e deixou escapar a chance de reassumir a liderança do Brasileirão. Na tarde deste sábado (22), o Glorioso perdeu para o Criciúma por 2 a 1, no Heriberto Hulse, e agora terá que "secar" os adversários da parte de cima da tabela. O zagueiro Lucas Halter fez o único gol dos cariocas. Do outro lado, Barreto e Arthur Caíke fizeram para o Tigre.

Com derrota, o Alvinegro ficou com 20 pontos e caiu para a terceira posição do Brasileirão. O time de Artur Jorge ainda pode ser ultrapassado na rodada por outros clubes. A equipe carioca volta a campo na próxima quarta-feira (26), às 19h (de Brasília), contra o Red Bull Bragantino, no Nilton Santos.

O Botafogo entrou desligado na partida e viu o Criciúma ser melhor durante a maior parte do primeiro tempo. O time catarinense fez valer sua força em casa e abriu o placar logo no início, aos 9 minutos, quando Ronald Lopes fez boa jogada na linha de fundo e cruzou para Barreto, ex-jogador do Glorioso, abrir o placar.

Fora de sintonia, o Botafogo teve dificuldades de criar na parte ofensiva e abusou dos erros individuais, que quase custaram caro. O Glorioso levou um susto ao ver o Criciúma marcar com Matheusinho, mas foi salvo pelo VAR, que assinalou o puxão na camisa de Gregore no início da jogada e manteve a vantagem mínima para o Tigre. Nos primeiros 45 minutos, a única chance de perigo do Alvinegro veio em falta cobrada por Óscar Romero, defendida pelo goleiro Gustavo.

Na volta do intervalo, Artur Jorge fez três mexidas para tentar consertar os erros do Botafogo. Nos primeiros minutos, o Glorioso conseguiu melhorar sua produção e chegou ao gol de empate na bola aérea, que já havia salvado no empate com o Athletico-PR. Aos 9 minutos, Óscar Romero cobrou escanteio e Lucas Halter subiu mais que a zaga do Criciúma para estufar as redes.

Apesar do empate, o Botafogo seguiu com dificuldades no setor ofensivo e pouco conseguia ameaçar o gol do Criciúma. Os erros individuais continuaram acontecendo e foram fatais para o Alvinegro. Aos 38, Óscar Romero perdeu a bola para Claudinho, que tocou para Arthur Caíke marcar o segundo e dar a vitória aos catarinenses.

CRICIÚMA X BOTAFOGO

Local: Heriberto Hulse

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira

Assistentes: Daniel Luís Marques e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa

CRICIÚMA: Gustavo, Jonathan (Claudinho), Rodrigo, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes; Barreto, Ronald Lopes (Marquinhos Gabriel) e Matheusinho (Fellipe Mateus); Bolasie (Allano), Eder (Arthur Caíke) e Trauco. Técnico: Cláudio Tencati.

BOTAFOGO: John, Mateo Ponte (Damián Suárez), Bastos, Alexander Barboza (Lucas Halter) e Cuiabano (Hugo); Gregore, Tchê Tchê e Óscar Romero; Luiz Henrique (Eduardo), Júnior Santos e Tiquinho Soares (Diego Hernández).

Gols: CRI: Barreto (9'/1ºT) e Arthur Caíke (38'/2ºT); BOT: Lucas Halter (9'/2ºT)

Cartões amarelos: CRI: Tobias Figueiredo, Gustavo e Claudinho; BOT: Alexander Barboza, Óscar Romero e Gregore